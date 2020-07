Gesundheit : Zwei Corona-Infektionen in MV bei Gästen registriert

In Mecklenburg-Vorpommern sind bei Gästen des Landes zwei neue Fälle von Corona-Infektionen registriert worden. Einer komme aus dem Ausland, der andere aus Deutschland, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag (16.30 Uhr) mit. Weitere Details zur Herkunft der Infizierten wurden aus Gründen des Datenschutzes nicht genannt. Damit gibt es laut Lagus seit 1. Juni drei solcher Fälle. Wie eine Sprecherin sagte, werden die Infektionsfälle prinzipiell an den Wohnorten der Betroffenen registriert.

von dpa

13. Juli 2020, 17:04 Uhr