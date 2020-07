Kriminalität : Zwei betrunkene Autofahrer von Polizei erwischt

Zwei betrunkene Autofahrer sind bei Wismar und in Neukloster (beide Landkreis Nordwestmecklenburg) von der Polizei erwischt worden. Ein Alkoholtest hatte bei einem der beiden Fahrer in der Nacht zu Samstag einen Promillewert von 2,57 ergeben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem anderen Fahrer sei am Sonntagabend ein Wert von 1,59 Promille festgestellt worden. In beiden Fällen stellten die Beamten die Führerscheine sicher und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

von dpa

20. Juli 2020, 15:41 Uhr