Unfälle : Zwei Bauarbeiter verunglückt: Ermittlungen angelaufen

Beim Umbau eines alten Speichergebäudes in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Bauarbeiter verunglückt. Bei dem Sturz aus 16 Metern Höhe starb ein 50-Jähriger, sein 37 Jahre alter Kollege wurde sehr schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte. Der Zustand des Jüngeren sei unverändert kritisch. An der vorübergehend gesperrten Baustelle haben die Kriminalpolizei und das zuständige Amt für Arbeitsschutz ihre Ermittlungen aufgenommen, hieß es. Der riesige Hafenspeicher wird seit Monaten zu einem Wohnhaus umgebaut.

Nach bisherigen Untersuchungen waren die Arbeiter aus dem Landkreis Rostock am Montag auf dem Dach des Speichers mit einer schweren Betonschneidemaschine tätig. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzten die Männer am Nachmittag mit der Maschine in die Tiefe, als sie gerade dabei waren, ihren Arbeitsplatz abzubauen.

Nach Angaben der Polizei soll aus bisher ungeklärter Ursache die Dachfläche nachgegeben haben und eingestürzt sein. Beide Männer wurden verschüttet. Der 50-Jährige sei sofort tot gewesen. Sein Kollege wurde in eine Klinik nach Greifswald gebracht.

erstellt am 12.Sep.2017 | 07:58 Uhr