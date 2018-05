Kriminalität : Zwei Autos gestohlen: Fast 100 000 Euro Schaden

von dpa

02. Mai 2018, 05:56 Uhr

Diebe haben in Hanshagen bei Greifswald zwei Autos im Wert von 98 000 Euro gestohlen. Eines der Fahrzeuge habe vor einer Garage gestanden, ein anderes in dem Gebäude, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei letzterem handele es sich um ein Cabrio aus dem Jahr 1987, das aufwendig restauriert worden und darum auch sehr auffällig sei. Die Autos seien zwischen dem 21. und 30. April entwendet worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.