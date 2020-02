Gesundheit : Zuzahlungen für Pflegeheimplätze weiter gestiegen

Die Pflege im Heim wird für Betroffene und ihre Angehörigen auch in Mecklenburg-Vorpommern immer teurer. Zum ersten Januar lag der zu zahlende Eigenanteil bei durchschnittlich 1442 Euro im Monat. Wie aus Daten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) hervorgeht, waren das 74 Euro oder fünf Prozent mehr als Anfang 2019. Damit fiel der Anstieg deutlich moderater aus als ein Jahr zuvor, als die Eigenanteile für Pflegebedürftige und ihre Familien im Land sprunghaft um 18 Prozent angestiegen waren.

von dpa

19. Februar 2020, 11:27 Uhr

Im Ländervergleich bleiben die Zuzahlungen in Mecklenburg-Vorpommern aber weiterhin im unteren Drittel. Im Bundesdurschnitt stieg der Eigenanteil für einen Pflegeplatz binnen Jahresfrist um 110 auf nun 1940 Euro im Monat. Am teuersten sind Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich 2357 Euro, die als Eigenanteil eingefordert werden. Am niedrigsten sind die Zuzahlungen mit 1359 Euro in Sachsen-Anhalt.