Fußball : Zuviel Schnee: Hansa Rostocks Gastspiel abgesagt

Hansa Rostock startet mit Neuzugang Pascal Breier in die Restrunde der 3. Fußball-Liga. Der Ende Dezember 2017 verpflichtete Angreifer wird am Samstag (14.00 Uhr/NDR Fernsehen live) im Auswärtsspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach zur Startelf gehören. «Pascal wird spielen. Ich habe mich auf zwei Positionen noch nicht entschieden. Der Rest steht», sagte Hansa-Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag. Neben dem Langzeitverletzten Marcel Ziemer fehlen lediglich die beiden Mittelfeldspieler Mounir Bouziane und Willi Evseev.

von dpa

20. Januar 2018, 11:21 Uhr

Die für den (heutigen) Samstag angesetzte Begegnung in der 3. Fußball-Liga zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem FC Hansa Rostock fällt aus. Die Partie wurde von Schiedsrichter Sven Waschitzki am Samstagvormittag nach einer Platzbesichtigung abgesagt. «Gestern Nachmittag herrschten hier noch für die Jahreszeit und die zuvor anhaltenden Regentage optimale Bedingungen, doch der starke und nahezu durchgehende Schneefall seit dem gestrigen Abend macht eine Austragung der Partie nicht möglich», sagte SG-Geschäftsführer Thomas Deters. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Für beide Clubs wäre es die erste Ligapartie des Jahres gewesen.