Notfälle : Zusammenstoß verhindert: Mädchen läuft vor abfahrenden Zug

von dpa

11. Juni 2019, 13:39 Uhr

Die schnelle Reaktion eines Lokführers hat einem Mädchen im Landkreis Rostock wahrscheinlich das Leben gerettet. Die 14 Jahre alte Jugendliche hatte am Freitag die Gleise am Bahnhof Lalendorf überquert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie sei aus einem Regionalzug ausgestiegen und habe dann ihren Heimweg über die Schienen abkürzen wollen. Der Lokführer entdeckte die Jugendliche gerade noch rechtzeitig und leitete eine Notbremsung des anfahrenden Zuges ein. Die 14-Jährige habe nach Angaben der Polizei die Gefahr nicht bemerkt und ihren Heimweg «unbeirrt» fortgesetzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.