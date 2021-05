Bahn : Zusätzlicher Halt der Nachtzuglinie in Rostock-Kassebohm

Die neue Sommer-Nachtzuglinie zwischen Basel und dem Ostseebad Binz legt nun doch einen Stopp in Rostock ein.

Binz | Der Halt ist allerdings nicht im Hauptbahnhof, sondern im Vorort Kassebohm, wie der private Kölner Zuganbieter Train4You berichtete. Den Planungen zufolge pendelt der Zug an den Wochenenden zwischen dem 2. Juli und dem 13. August zwischen Basel und der Ostsee. In Basel sei der Start Freitagabends vorgesehen, Binz werde am späten Samstagvormittag er...

