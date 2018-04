Schulen : Zusätzlicher Einstellungstermin für Schul-Referendare

Für Referendare im Schuldienst in Mecklenburg-Vorpommern gibt es in diesem Jahr mit dem 1. Oktober einen dritten Einstellungstermin. Er betreffe jeweils 100 Absolventen der Lehrämter an Grundschulen und an Regionalschulen, teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Für die Lehrämter für Sonderpädagogik und berufliche Schulen soll es Nachausschreibungen geben. Grund für den zusätzlichen Termin sei, dass an der Universität Rostock einige Prüfungen zum Ersten Staatsexamen erst im September stattfinden können, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Damit wäre ein nahtloser Übergang nicht möglich vom Studium ins Referendariat nicht möglich. «Wir müssen unsere Lehramtsstudierenden im Land halten, weil Mecklenburg-Vorpommern einen Bedarf an gut ausgebildeten Lehrkräften hat», argumentierte Hesse.

von dpa

20. April 2018, 15:32 Uhr

Mit den Ausschreibungen für das Referendariat an Grundschulen und Regionalen Schulen wird in der kommenden Woche gerechnet. Der Vorbereitungsdienst dauert 18 Monate.