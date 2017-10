Bahn : Zusätzliche Züge in MV nach Hinweisen von Bahnkunden

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 12:48 Uhr

Mit 1,3 Millionen Euro zusätzlich erfüllt das Verkehrsministerium Wünsche der Bahnfahrer, die diese im Internet geäußert haben. Ein besonderer Wunsch seien zusätzliche Spätverbindungen gewesen, sagte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag. «Diesem wird zum Beispiel Rechnung getragen mit einem zusätzlichen täglichen Spätzug auf der Strecke Schwerin - Hamburg und zurück.» Von Stralsund bis Rostock soll ein zusätzlicher Zug am Freitagnachmittag fahren und in der Gegenrichtung täglich am späten Abend. Der 15-Minuten-Takt der Rostocker S-Bahn werde ab dem Fahrplanwechsel abends um eine Stunde verlängert. Erstmals hatten Bahn-Nutzer in diesem Jahr die Chance, den Fahrplanentwurf der Bahn im Nahverkehr im Internet zu kommentieren und Vorschläge zu machen. Ein Teil der häufigsten Wünsche werde nun, beginnend mit dem Fahrplanwechsel im Dezember, umgesetzt.