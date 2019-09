Medien : «Zurück ans Meer»: Hannelore und Nina Hoger drehen gemeinsam

Hannelore Hoger und ihre Tochter Nina Hoger haben mit den Dreharbeiten für einen neuen ZDF-Fernsehfilm begonnen. Das TV-Drama mit dem Arbeitstitel «Zurück ans Meer» von Fabian Thaesler erzählt von der Suche einer Mutter nach dem Entführer ihrer Tochter, wie der Sender am Donnerstag in Mainz mitteilte. Gedreht wird in Hamburg, Dänemark und an der Ostsee.

von dpa

12. September 2019, 14:21 Uhr

Mara Breuer (Nina Hoger) wurde vor 22 Jahren in Dänemark entführt. Erst nach mehreren Tagen ließ der Täter sie gegen Lösegeld frei. Zurück bleibt ein Trauma. In einer Klinik an der Ostsee will sich Mara dem stellen - gemeinsam mit ihrer Mutter Charlotte (Hannelore Hoger). Doch diese meint bei einer zufälligen Begegnung mit dem dänischen Unternehmer Kjell Mortensen (Jens Albinus), den Entführer ihrer Tochter zu erkennen. Charlotte verschweigt ihren Verdacht, fährt nach Dänemark und beginnt Mortensen zu verfolgen, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen.