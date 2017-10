Agrar : Zum Essen und Gruseln: Kürbisse haben im Oktober Hochsaison

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 08:47 Uhr

Die Kürbisernte geht zu Ende. Seit etwa vier Wochen ernten die Anbauer das schwergewichtige Gemüse. Etwa ein Dutzend Betriebe im Land baut Kürbisse an. Größter Produzent ist die Agrargenossenschaft Steinhausen bei Wismar mit 12 Hektar Anbaufläche. Bio-Kürbisse kommen vom Gemüsehof Bastorf (Landkreis Rostock). Wie Landwirt Reinhard Wittwer sagt, war die Ernte in diesem Jahr verspätet und auch geringer als im Schnitt. Schuld seien das kalte Frühjahr und der verregnete Sommer. Kürbisse brauchten vor allem ausreichend Wärme, um gedeihen zu können. Geerntet wird in Bastorf nur so viel, wie sich noch am gleichen Tag ab Hof oder auf dem Wochenmarkt verkaufen lässt.