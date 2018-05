Regierung : Zum 800. Stadtjubiläum: Rostock lädt ein zum MV-Tag

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird am heutigen Samstag (12.00 Uhr) auf dem Neuen Markt in Rostock den offiziellen Startschuss zum 13. Mecklenburg-Vorpommern-Tag geben. Bis Sonntag gibt es in der ganzen Stadt unzählige Möglichkeiten, das Land, seine Regionen und Institutionen oder touristische Highlights kennenzulernen sowie an bunten Unterhaltungsprogrammen teilzunehmen. Zum alle zwei Jahre stattfindenden «MV-Tag» wurden fast 100 Ausstellungszelte und vier Bühnen aufgebaut. Die Stadt ist nach 2004 bereits zum zweiten Mal Gastgeberin des MV-Tages.

von dpa

19. Mai 2018, 02:32 Uhr

Bereits um 10 Uhr lädt auf dem Neuen Markt der Bischof der Nordkirche, Andreas von Maltzahn, zu einer kleinen Andacht ein, bevor um 11 Uhr das Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern das Eröffnungskonzert geben wird.

Einen Monat später ist Rostock Gastgeber des 38. Internationalen Hansetages. Dazu werden Mitte Juni rund 2000 Delegierte aus 120 Städten in 16 Ländern an der Warnow erwartet. Die Hanse Sail im August ist dann ein weiterer Höhepunkt im Festjahr.