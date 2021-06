Bundesregierung : „Zukunftszentrum Deutsche Einheit“ soll im Osten entstehen

Das „Zukunftszentrum für europäische Transformation und Deutsche Einheit“ soll in jedem Fall in Ostdeutschland gebaut werden.

Berlin | Das „Zukunftszentrum für europäische Transformation und Deutsche Einheit“ soll in jedem Fall in Ostdeutschland gebaut werden. Der Standort werde in einem Wettbewerb ermittelt und müsse nicht zentral gelegen, aber für internationale Gäste gut erreichbar sein, sagte der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz (CDU), ...

