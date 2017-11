EU : Zukunft für Glyphosat-Einsatz weiter offen

Der Umweltschutzverband BUND in Mecklenburg-Vorpommern hat enttäuscht auf die neuerliche Verschiebung der Glyphosat-Entscheidung durch die EU reagiert. «Eine gesellschaftliche Mehrheit in Deutschland will das endgültige Aus für Glyphosat. Wenn Deutschland einen Kompromissvorschlag macht, dann sollte klar sein, dass Glyphosat nach drei Jahren in der EU endgültig Geschichte ist», sagte BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag am Donnerstag in Schwerin. Zudem forderte sie, dass der umstrittene Unkrautvernichter sofort für den Privatgebrauch und für den Einsatz im öffentlichen Raum verboten wird.