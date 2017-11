Bahn : Zugtakt zwischen Barth und Velgast wird erhöht

Züge auf der Linie zwischen Velgast und Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) sollen vom 10. Dezember an häufiger als bisher verkehren. Statt wie bisher alle zwei Stunden, würden die Züge dann «nahezu stündlich» fahren, teilte das Verkehrsministerium am Montag mit. Dadurch würden Anschlüsse an den Fernverkehr in Richtung Stralsund und Rostock verbessert. Reisende aus oder nach Stralsund müssen allerdings einen zusätzlichen Umstieg in Velgast in Kauf nehmen.