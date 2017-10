Wetter : Zugreisende stranden bei mecklenburgischem Dorf

von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 21:18 Uhr

Eine Odyssee haben die Fahrgäste eines Eurocity von Prag nach Hamburg erlebt, als ihr Zug am Donnerstagnachmittag wegen des Sturmtiefs «Xavier» mitten in Mecklenburg liegenblieb. Nahe der Bahnstation Pritzier (Landkreis Ludwigslust-Parchim) war die Fahrt gegen 14.35 Uhr wegen Schäden an der Strecke zu Ende, wie ein Bahnsprecher in Berlin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nach stundenlangem Ausharren im Eurocity wurden die Passagiere schließlich von Bahnmitarbeitern und Feuerwehrleuten aus dem Zug geleitet und zu einem Gasthof im nahe gelegenen Pritzier gebracht. Wirt Nico Klüber räumte nach eigenen Worten den Saal für rund 200 erwartete Personen frei. Das DRK sei ebenfalls im Einsatz, sagte er. Die Bahn organisierte Busse, um die Passagiere noch an ihr Ziel zu bringen.

Mitteilung der Bahn vom Nachmittag zu Streckensperrungen