Unfälle : Zuganhänger mit Gülle entgleist; Gewässer kontaminiert

Ein mit Gülle befüllter Tankanhänger ist in der Nacht zu Samstag an einem Bahnübergang in Neubukow (Kreis Rostock) entgleist und hat Teile der Bahnübergangs zerstört. Der Anhänger habe sich wegen eines technischen Defekts beim Durchfahren einer Linkskurve vom Zugfahrzeug gelöst, teilte die Polizei mit. Er kippte daraufhin zur Seite und blieb mittig auf den Gleisen liegen. Dabei wurde die Schranken- und Signalanlage des Bahnübergangs beschädigt. Aus dem Anhänger seien zudem mehrere tausend Liter Gülle ausgelaufen.

von dpa

02. März 2019, 13:05 Uhr

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Bundespolizei versuchten zusammen mit dem Umweltamt des Landkreises Rostock und dem Abwasserzweckverband, den Schaden zu begrenzen und eine Kontamination der nahe gelegenen Gewässer zu verhindern. Trotz der raschen Eindämmung konnte jedoch nicht verhindert werden, dass Teile der Tankfüllung in den Panzower Bach und den weiter verlaufenden Hellbach flossen. Mögliche Auswirkungen auf die Bäche sollen nun von der Wasserbehörde überwacht werden. Der Bahnverkehr wurde für den Zeitraum der Bergung und die Reinigungsarbeiten bis 09.00 Uhr morgens eingestellt.