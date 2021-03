Unfälle : Zug kollidiert mit Hirsch

Ein Zug ist auf dem Weg von Berlin nach Hamburg mit einem Hirsch kollidiert.

Pritzier | Die Lok wurde dabei stark beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Lokführer brachte den Zug zwischen Pritzier und Brahlstorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zum Stehen. Der ICE war noch fahrbereit und konnte den Bahnhof Brahlstorf in Schrittgeschwindigkeit erreichen, wo die 40 Reisenden am Freitagabend in einen anderen Zug umsteigen konnt...

