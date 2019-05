Schifffahrt : Zufahrt zum Nothafen Darßer Ort wird wieder ausgebaggert

Zweimal im Jahr kommen die Bagger und schaufeln die Zufahrt zum Nothafen Darßer Ort frei. Doch dieses Ritual wird vermutlich in absehbarer Zeit ein Ende haben. In Prerow wird ein Ersatz im kommendem Jahr für den umstrittenen Hafen geschaffen.

10. Mai 2019, 12:10 Uhr

Beim Nothafen Darßer Ort sind die Baggerarbeiten in vollem Gange. Nach der jüngsten Ausbaggerung im Herbst 2018, bei der rund 20 000 Kubikmeter Sand umgelagert wurden, war die Zufahrt wieder versandet. «Die Unterhaltungsmaßnahme ist aufgrund der Strömungsverhältnisse in der Regel zweimal im Jahr erforderlich», teilte das Infrastrukturministerium mit. Bis zur Inbetriebnahme des Inselhafens Prerow müsse die Nutzung des Nothafens Darßer Ort in bewährter Weise sichergestellt werden. Der Nothafen ist Liegeplatz des Seenotkreuzers der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).

Erstmals werde eine Spülleitung verwendet, mit der das Sediment gezielter verklappt werden kann, hieß es. Der gewonnene Sand werde in einem Unterwasser-Sanddepot des Nothafens zwischengelagert. Nach Fertigstellung des Inselhafens Prerow soll das Material für die Renaturierung des Hafenbeckens am Darßer Ort genutzt werden.

Nach einer früheren Mitteilung des Umweltministeriums sind für die Baggerungen seit 1994 rund 3,5 Millionen Euro ausgegeben worden. Sie sind heftig umstritten, da der Nothafen in der sensiblen und geschützten Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft liegt. Allerdings steht inzwischen fest, dass in Prerow ein Inselhafen als Ersatz gebaut wird. Bei einer Bürgerversammlung hatte Umweltminister Till Backhaus (SPD) jüngst berichtet, dass der Baubeginn für den Inselhafen für Ende 2020 vorgesehen ist. Zur Saison 2022 solle alles fertig sein.