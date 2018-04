Schifffahrt : Zufahrt zu Nothafen Darßer Ort wird wieder ausgebaggert

Prerow (dpa/mv) - Am Nothafen Darßer Ort sind seit Montag wieder die Bagger zugange. Bis zum 30. April soll die Zufahrt vom Sand befreit werden, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund mitteilte. Die Zufahrt zum Nothafen, der normalerweise auch Liegeplatz für den Seenotrettungskreuzer «Theo Fischer» ist, versandet regelmäßig. Allerdings ist die «Theo Fischer» derzeit auf der Werft. Die in Warnemünde und auf Hiddensee liegenden Seenotrettungskreuzer und die beiden Rettungsboote in Zingst und Wustrow übernehmen die Überwachung der Ostsee, wie ein Sprecher der Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sagte.

von dpa

16. April 2018, 17:24 Uhr

Die regelmäßige Ausbaggerung hatte in der Vergangenheit stets zu Streit zwischen der Umweltschutzorganisation WWF und der Landesregierung geführt. Hintergrund ist, dass der Hafen in der Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft liegt. Allerdings hatte die Landesregierung im März beschlossen, dass 700 Meter vor dem Ostseebad Prerow bis zum Jahr 2021 ein Inselhafen errichtet werden soll. Er soll Seglern und Fischern Schutz bieten, dort soll auch der Seenotkreuzer stationiert werden.