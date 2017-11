Medien : Zu viele Mittelständler scheuen Digitalisierung

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 05:10 Uhr

Viele Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern stehen nach Ansicht des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) der Digitalisierung noch zu abwartend gegenüber. Ein Grund dafür könne sein, dass zahlreiche Themen noch so abstrakt seien, dass ein «normaler Mittelständler» wie ein Einzelhändler oder Handwerker nur wenig mit ihnen anfangen könne, sagte der Rostocker Beauftragte des Wirtschaftsverbandes, Tobias Döppe. Es sei wichtig, diesen Unternehmern zu zeigen, wie sie am besten in die digitale Welt einsteigen könnten. Die Berliner Tageszeitung «Tagespiegel» veranstaltet am Montag in Rostock die Konferenz «Digitale Zukunft@mecklenburg-vorpommern».

