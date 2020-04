Tiere : Zoos in MV bereiten sich auf Besucher vor

Die Freude in den meisten Zoos und Tierparks ist groß: Nach mehrwöchiger Zwangspause dürfen sie wieder öffnen. Aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nur unter teils schmerzhaften Einschränkungen.

von dpa

17. April 2020, 17:20 Uhr

Die meisten Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern werden am Montag wieder öffnen. Der Rostocker Zoodirektor Udo Nagel zeigte sich in einer Mitteilung am Freitag erfreut über die Landesverordnung zu den Lockerungen in der Coronapandemie und kündigte eine Öffnung mit Einschränkungen an: «Dafür werden wir bis zum Sonntag alle Voraussetzungen schaffen, auch wenn das ein großer Kraftakt für alle Mitarbeiter wird.» Um das Kontaktverbot durchzusetzen und Infektionen zu verhindern, seien alle Tierhäuser, Spielplätze und die Gastronomie weiterhin geschlossen. Deshalb werde der Zoo die Eintrittspreise reduzieren.

Auch der Wildpark-MV in Güstrow öffnet einer Mitteilung zufolge am Montag mit Einschränkungen. Unter anderem seien das Bärenhaus und die Wolfshöhle sowie die Gastronomie und Spielplätze geschlossen. Einige begehbare Gehege, Volieren und Wanderwege seien aber geöffnet. «Besonders erfreulich ist es, dass pünktlich bis Ostern unsere Freiflugvolieren fertiggestellt werden konnten und damit nun auch für die Besucher zugänglich sind.», sagte Wildpark-Geschäftsführer Klaus Tuscher.

Der Vogelpark Marlow öffnet am Montag mit einem begrenzten Angebot, sagte der Geschäftsführer Matthias Haase am Freitag: «Leider können wir unsere Flugshows und die kommentierten Fütterungen nicht durchführen, weil sich dort Menschenmengen konzentrieren. Auch die Spielplätze, die bei Familien beliebt sind, müssen erstmal zu bleiben.» Die begehbaren Anlagen seien aber geöffnet, zudem lade die blühende Natur zu Spaziergängen ein. Aufgrund der Einschränkungen verlange der Vogelpark nur den Wintereintrittspreis.

Ebenfalls unter Sicherheitsvorkehrungen öffnet der Bärenwald Müritz am Montag, maximal 50 Besucher dürfen laut einer Mitteilung gleichzeitig in den Tierpark. Um den Überblick zu behalten, sei es wichtig, dass alle Gäste sich vor ihrem Besuch telefonisch anmelden. Mitarbeiter des Bärenwaldes seien im Park unterwegs, um auf die Einhaltung der Abstandsregelungen zu achten und um notfalls auf deren Einhaltung hinzuweisen.

In Neustrelitz öffnet der Tiergarten am Montag mit neuen Bewohnern. Nach Angaben der Stadtwerke, die den Park betreiben, sind zahlreiche Jungtiere hinzugekommen. Weil es auch hier Einschränkungen gibt, gilt ein ermäßigter Eintrittspreis.

Der Zoo Schwerin kündigt auf seiner Homepage eine Öffnung am Mittwoch an. Der Elefantenhof Platschow im Landkreis Ludwigslust-Parchim will am 25. April wieder öffnen, der Betreiberin Lilian Kröplin zufolge müssen noch Vorkehrungen getroffen werden, um die Hygienebestimmungen einzuhalten. Der Tigerpark Dassow im Landkreis Nordwestmecklenburg nennt auf seiner Internetseite einen Öffnungstermin am 1. Mai.

Der Verband der Zoologischen Gärten begrüßte in einer Mitteilung am Freitag die Landesverordnung zu den Lockerungen in der Coronapandemie, die in Mecklenburg-Vorpommern die Öffnung der Zoos und Tierparks möglich machen. Besonders erfreut zeigte sich Verbandspräsident Jörg Junhold über eine Absicht der Landesregierung, den Zoos des Landes größere Teile ihrer monatlichen Fixkosten zu erstatten: «Das sind gute Nachrichten, für die wir dankbar sind. Diese Maßnahmen könnten bundesweit als Vorlage dienen.»