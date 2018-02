Kriminalität : Zoll findet Drogen und Schmuggelzigaretten in Rostock

von dpa

16. Februar 2018, 12:16 Uhr

Ermittler des Zolls haben in Rostock 200 Gramm Kokain, Dopingmittel, Marihuana und 90 Stangen geschmuggelter Zigaretten sichergestellt. Allein der Wert des Kokains belaufe sich auf rund 14 000 Euro. Das Rauschgift wurde bereits am Mittwoch bei der Durchsuchung der Wohnung eines 60-jährigen Verdächtigen entdeckt, teilte der Zoll am Freitag in Hamburg mit. Außerdem seien Feinwaagen und verschiedene Streckmittel gefunden worden. Der Zoll ermittelt den Angaben zufolge nun wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Wegen der 18 000 Schmuggelzigaretten werde auch wegen Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei gegen den Mann ermittelt, hieß es weiter.