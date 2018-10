Kriminalität : Zigarettenautomat in Wustrow gesprengt

von dpa

09. Oktober 2018, 13:43 Uhr

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Wustrow (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Zigarettenautomat gesprengt und einen Sachschaden von mindestens 4000 Euro verursacht. Wie viel Bargeld und Zigaretten gestohlen wurden, sei noch unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Hinweisgeber hatte den Angaben zufolge den zerstörten Automaten entdeckt, nachdem er einen lauten Knall von der Straße vernommen hatte. Die Polizei bitten mögliche Zeugen sich zu melden.