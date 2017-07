Fischerei : Ziel Sargassosee: 6,7 Millionen kleine Aale ausgesetzt

Fast sieben Millionen junge Aale sind seit 2009 in Mecklenburg-Vorpommerns Gewässern ausgesetzt worden, um die Bestände langfristig zu stabilisieren. Die jüngste Aussetzaktion fand im Juni statt, wie das Agrarministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Dabei seien 192 000 Tiere mit jeweils sieben Gramm Gewicht in 180 Gewässer gesetzt worden. Der Landesanglerverband bekomme dafür 34 000 Euro Förderung. Das Geld stamme von Land und EU.