Unfälle : Zeuge entdeckt Blutspuren: Polizei findet Schwerverletzten

Ein Mann hat am Samstagabend in Rostock Blutspuren an einer zersplitterten Glastür entdeckt und durch seinen Notruf einen Schwerverletzten gerettet. Der Zeuge habe die «stark ausgeprägten Blutspuren» und die Scherben im Vorbeilaufen an einem Wohnhaus gesehen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Sonntag. Von einem Verletzten fehlte jedoch zunächst jede Spur.

von dpa

11. März 2018, 09:21 Uhr

Die Polizei fand schließlich einen Mann mit zahlreichen Schnittwunden etwa zwei Kilometer weiter. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Der 42 Jahre alte Verletzte war wohl betrunken in die Glastür gestürzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille.