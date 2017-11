Terrorismus : Zeitung: Terrorverdächtiger bestellte Material bei Amazon

Der unter Terrorverdacht in Schwerin festgenommene Syrer Yamen A. hat nach einem «Spiegel»-Bericht Material zum Bombenbau über die Internetplattform Amazon gekauft. Der 19-Jährige habe dort Chemikalien bestellt, die für die Herstellung des Sprengstoffs TATP geeignet seien. Auf diese Weise hätten sich bereits mehrfach Islamisten Zutaten für den Bombenbau beschafft, so etwa die jungen Männer, die im April 2016 einen Sprengsatz an einem Sikh-Tempel in Essen zündeten und dabei einen Priester schwer verletzten.