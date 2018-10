Unfälle : Zeitumstellung: Polizei rät zu Vorsicht bei Wildwechsel

Autofahrer sollten sich derzeit verstärkt vor Wildwechsel in Acht nehmen. Durch die Zeitumstellung ist laut der Polizei in Ludwigslust bereits in den späten Nachmittagsstunden vermehrt mit Wild zu rechnen. Viele Tiere würden sich zu dieser Zeit auf Futtersuche begeben und dafür auch stark befahrene Straßen wie Autobahnen überqueren, hieß es. Die Gewohnheiten der Tiere hätten sich aufgrund der Zeitumstellung nicht verändert. Die Polizei riet dazu, vor allem während der Dämmerung vorausschauend zu fahren.

von dpa

29. Oktober 2018, 07:52 Uhr

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim machen Wildunfälle rund 40 Prozent der Unfälle aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. 2017 kam es zu insgesamt 3233 Wildunfällen auf den Straßen im Landkreis. Einer davon endete den Angaben zufolge für einen Menschen tödlich, bei 34 der Unfälle wurden Menschen verletzt.