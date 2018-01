Kommunen : Zeitenwechsel in Rostock: Schuldenfrei und Investitionen

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2018/19 markiert für die Hansestadt Rostock nach Einschätzung von Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski einen «finanzpolitischen Zeitenwechsel». Nach mehr als zehn Jahren der Sparpolitik und finanzieller Eingriffe des Innenministeriums werde Rostock zum 800. Stadtjubiläum seine uneingeschränkte Handlungsfähigkeit zurückerlangen, sagte Müller-von Wrycz Rekowski am Montag. In diesem Jahr werde der seit 2001 bestehende negative Saldo endgültig ausgeglichen und so die vollständige finanzielle Leistungsfähigkeit wiederhergestellt.