Parteien : Zeit für den Wahlkreis: Merkel kommt an die Ostseeküste

von dpa

09. März 2018, 08:27 Uhr

Von der bundespolitischen Bühne in Berlin zieht es die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag in ihren Wahlkreis an die Ostseeküste. Fünf Tage vor ihrer geplanten Wiederwahl und nach der längsten Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik lädt Merkel in ihrer Funktion als Bundestagsabgeordnete am Abend (19.00 Uhr) zu ihrem traditionellen Jahresempfang in der Alten Brauerei in Stralsund. Dort wird sie mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur ins Gespräch kommen. Zuvor wird Merkel im Stralsunder Rathaus beim Jahresempfang des Wirtschaftsrates der CDU Mecklenburg-Vorpommerns (17.00 Uhr) sprechen. Thema ihrer Rede: «Die große Koalition – Ausgangspunkt und Ziele».