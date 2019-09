Film : Zehnte Auflage und Ende für Naturfilmfestival Neustrelitz

Das Neustrelitzer Naturfilmfestival «Mensch! Natur!» findet 2019 zum letzten Mal statt. Das haben die Veranstalter - das Nationalparkamt Müritz und das Kulturzentrum Alte Kachelofenfabrik - gemeinsam festgelegt, wie eine Sprecherin am Donnerstag erklärte. Hauptgrund sei die sehr aufwendige Vorbereitung für das dreitägige Festival, bei dem Spielfilme und Kurzfilme zu Umweltthemen gezeigt wurden, aus denen das Publikum dann Sieger kürte. Spielfilme zu Umweltthemen und Klimaveränderungen und deren Folgen sollen in der Kachelofenfabrik weiter gezeigt und Filmgespräche dazu angeboten werden.

Das 10. und letzte Festival soll vom 10 bis 13. Oktober in Neustrelitz stattfinden. Dabei werden je sieben Spiel- und Kurzfilme aus den Jahren 2010 bis 2019 gezeigt. Themen sind dabei der Kampf eines Dorfes in Südtirol - das «pestizidfreie Gemeinde» bleiben will - gegen Schädlingsbekämpfungsmittel in der intensiven Agrarwirtschaft, der Abbau von Ölsandvorkommen in Kanada sowie das Schicksal von Menschen an einer großen Mülldeponie in Ghana. Dort werden Computer, Fernseher und Handys aus Europa entsorgt.

Hauptpreis ist ein mit 1000 Euro dotierter Publikumsadler. Das Kulturzentrum wurde mehrfach für sein Kulturangebot geehrt. Im Nordosten gibt es auf der Halbinsel Fischland-Darß ein weiteres Naturfilmfestival mit kürzeren TV-Filmen.