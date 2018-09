Unfälle : Zehnjähriger überquert Straße und wird schwer verletzt

von dpa

26. September 2018, 16:01 Uhr

Ein zehnjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Gnoien im Landkreis Rostock schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Junge eine Straße überqueren, auf der sich der Verkehr staute. Nach Augenzeugenberichten lief er auf die Straße und zwischen zwei stehenden Autos hindurch. Danach übersah er einen Lkw auf der Gegenspur. Nach Polizeiangaben bremste der Lkw-Fahrer sofort, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Fuß des Zehnjährigen an sein Hinterrad geriet. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.