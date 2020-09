Unfälle : Zehnjährige an Schulbushaltestelle angefahren und verletzt

Bei einem Unfall auf dem Weg zur Schule ist am Mittwoch in Barth eine Zehnjährige schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, wurde das Mädchen an einer Bushaltestelle am Morgen von einem Auto erfasst. Die Schülerin hatte laut Polizei plötzlich die Straße betreten. Bei dem 74-jährigen Autofahrer bemerkten die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab 0,36 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an.

von dpa

09. September 2020, 11:55 Uhr