Brauchtum : Zeesbote und Alphörner: Chance auf Immaterielles Kulturerbe

dpa

05.Jan.2018

Zeesboote auf dem Bodden, mecklenburgische Alphörner und die bemalten Holztüren auf dem Darß, die Stralsunder Wallensteintage, der Martensmann-Brauch in Lübeck und Schwerin, das Ziegelei-Handwerk und das Spiel auf dem Knopfakkordeon - all diese Traditionen haben Chancen, in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen zu werden. Aus den sieben Vorschlägen, die im Lauf der letzten Monate beim Bildungsministerium eingingen, kann die Landesregierung vier einem Expertenkomitee der Kultusministerkonferenz vorschlagen, wie das Ministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» berichtet.