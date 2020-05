Wetter : Zahlreiche Wolken zum Wochenstart

Die neue Woche startet in Mecklenburg-Vorpommern wolkig. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad, das liegt unter dem Klimamittel für Mai für Mecklenburg-Vorpommern (zwischen 15 und 16 Grad), wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Kühle Meeresluft sorgt demnach dafür, dass sich die Temperaturen noch kälter anfühlen. Im südlichen Binnenland an der Grenze zu Brandenburg kann es gegen Mittag zu leichten Regenfällen kommen.

von dpa

04. Mai 2020, 08:15 Uhr

In der Nacht zum Dienstag wird es leicht bewölkt, der Wind weht schwach, teilweise mäßig bei Temperaturen zwischen 6 Grad an der See und bis zu 2 Grad im Binnenland, in Bodennähe sind -1 Grad nicht ausgeschlossen. Später in der Nacht kommt es vermehrt zu Wolken und an der Ostsee zu einzelnen Schauern. Auch tagsüber ist das Wetter von Schauern bestimmt, bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag. Der Wind weht jedoch stärker, teilweise böig, so dass sich die Temperaturen noch kühler anfühlen.