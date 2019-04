Extremismus : Zahl der Salafisten in Mecklenburg-Vorpommern steigt leicht

von dpa

02. April 2019, 17:08 Uhr

Die Zahl der Salafisten im Nordosten ist laut Innenministerium leicht gestiegen. Einer Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion zufolge wurden im vergangenen Jahr 135 Personen zum salafistischen Personenpotenzial gezählt. Im Vorjahr waren es demnach 130 und 85 im Jahr 2016. Wie viele Salafisten den Behörden auch als gewaltbereit gelten, geht aus der Anfrage nicht hervor. Eine Sprecherin des Ministeriums konnte dazu am Dienstag keine Auskunft geben. Die Zahl der Gefährder hatte die Landesregierung in der Vergangenheit stets mit «im niedrigen einstelligen Bereich» angegeben. Gesicherte Erkenntnisse darüber, ob Menschen aus MV im vergangenen Jahr an Kämpfen in Syrien und im Irak teilgenommen haben oder dies vorhatten, habe die Regierung nicht.