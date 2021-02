Film : Zahl der Kinobesucher brechen im Corona-Jahr ein

Die Besucherzahlen in Kinos in Mecklenburg-Vorpommern sind in der Corona-Pandemie drastisch eingebrochen.

Berlin | Im vergangenen Jahr wurden 683 287 Tickets verkauft - etwa 1,27 Millionen weniger als noch ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Rückgang von 65 Prozent, wie aus Zahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin hervorgeht. Für eine Eintrittskarte muss...

