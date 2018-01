Gesundheit : Zahl der Grippefälle nimmt wie erwartet landesweit zu

von dpa

30. Januar 2018, 15:11 Uhr

Wie von Experten erwartet hat die Grippewelle in Mecklenburg-Vorpommern Fahrt aufgenommen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Dienstag in Rostock berichtete, wurden in der vergangenen Woche 207 Influenza-Infektionen gemeldet, nach 84 Fällen in der Woche davor. Damit seien in der seit Oktober 2017 laufenden Grippesaison insgesamt 344 Influenza-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet worden. In der Vorsaison waren es zum gleichen Zeitpunkt 926. Sieben Menschen, die alle Risikogruppen angehörten, starben. Der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Universitätsmedizin Rostock, Emil Reisinger, wies noch einmal darauf hin, dass eine Grippeschutzimpfung noch möglich und sinnvoll sei.