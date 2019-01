Gesundheit : Zahl der Grippeerkrankungen nimmt zu

Die Zahl der Grippeerkrankungen in Mecklenburg-Vorpommern nimmt zu: In der vergangenen Woche (14. bis 20. Januar) wurden 76 Influenza-Infektionen gemeldet, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch mitteilte. In der Woche zuvor waren es 64 Erkrankungen.

von dpa

23. Januar 2019, 11:24 Uhr

Insgesamt wurden dem Lagus seit Anfang Oktober bisher 258 Influenza-Infektionen im Land gemeldet. Das waren mehr als im Vorjahreszeitraum 2017/18 mit 144 Fällen, aber deutlich weniger als zum gleichen Zeitpunkt 2016/17 mit 641 Erkrankten. 21 und damit die meisten Influenza-Infektionen wurden in der Vorwoche aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet. Aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim gab es keine Meldung.