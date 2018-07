Kriminalität : Zahl der Drogendelikte in MV erreicht Höchststand

von dpa

04. Juli 2018, 14:29 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Zahl der aufgedeckten Drogenvergehen im Jahr 2017 einen Höchststand erreicht. Wie das Landeskriminalamt am Mittwoch in Rampe bei Schwerin mitteilte, wurden knapp 6000 Rauschgiftdelikte registriert und damit fast 9 Prozent mehr als im Jahr davor. Trotz einiger Schwankungen zeige sich über die vergangenen zehn Jahre hinweg eine deutlich steigende Tendenz, sagte der Kriminalbeamte Michael Simoni bei der Präsentation der Ermittlungsergebnisse. Der Bezug illegaler Drogen über das Internet und die Debatte um die Legalisierung des Cannabiskonsums tragen seiner Meinung nach dazu bei, dass die Hemmschwelle gegenüber dem Gebrauch illegaler Drogen sinkt. Die in Relation zur Bevölkerung meisten Drogendelikte seien in Schwerin und Rostock registriert worden. Im Vergleich etwa zu Berlin und Hamburg sei der Anteil aber gering.