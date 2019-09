Umwelt : WWF: Staat muss Bergung von Geisternetzen übernehmen

Die Bergung von Geisternetzen muss nach Ansicht der Umweltschutzorganisation WWF eine staatliche Aufgabe werden. Der WWF regte am Montag auf einer Fachtagung in Sassnitz auf Rügen an, Gelder aus dem Europäischen Fischereifonds oder der Fischereiabgabe zur Finanzierung der Bergung und Entsorgungsstrukturen des Kunststoffmülls aus dem Fischereibetrieb zu nutzen. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge machen Geisternetze zwischen 10 und 50 Prozent des gesamten Kunststoffmülls in den Weltmeeren aus.

von dpa

30. September 2019, 13:41 Uhr

Der WWF hatte Regierungsvertreter aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und dem Bundesumweltministerium nach Sassnitz eingeladen. «Hauptsächlich durch Spenden finanziert haben wir ein Erfolgsmodell zur Geisternetzbergung bis zur Serienreife erarbeitet und erprobt», sagte die Leiterin des Meeresschutzes beim WWF, Heike Vesper.