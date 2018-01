Notfälle : Wühlmaus-Jäger verletzt sich selbst

von dpa

erstellt am 04.Jan.2018 | 05:43 Uhr

Das nennt man einen Volltreffer: In Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wollte ein 32-Jähriger am Mittwochnachmittag auf seinem Grundstück eine Selbstschussanlage für Wühlmäuse präparieren. Dabei löste der Pechvogel die Falle aus und zündete eine Platzpatrone, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Die schoss ihm durch die Hand und verletzte eine Arterie so sehr, dass der Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.