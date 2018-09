Kirche : Wollmann wird Direktor des Zentrums für Mission und Ökumene

Der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Harksheide in Norderstedt (Kreis Segeberg), Christian Wollmann, wird neuer Direktor des Zentrums für Mission und Ökumene in der Nordkirche. Die Generalversammlung habe den 41-Jährigen am Samstag im nordfriesischen Breklum mehrheitlich gewählt, teilte das Zentrum mit. Wollmann werde sein Amt Ende Februar 2019 antreten und damit Klaus Schäfer ablösen, der nach mehr als 13 Jahren aus Altersgründen ausscheide.

von dpa

08. September 2018, 12:46 Uhr

Daneben verabschiedete die Generalversammlung auch den Haushaltsplan für das kommende Jahr. Danach stehen dem Zentrum für Mission und Ökumene rund 7,2 Millionen Euro zur Verfügung. Das Zentrum gestaltet und fördert nach eigenen Angaben die Beziehungen der Nordkirche zu Kirchen und Nicht-Regierungsorganisationen in Afrika, Asien, im Pazifik, Amerika und in Europa. Die Nordkirche wiederum umfasst die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.