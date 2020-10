In Mecklenburg-Vorpommern gibt es in den kommenden Tagen einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Am Donnerstag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf ziehen dichtere Wolken auf, die für Regenschauer sorgen können. Die Temperaturen steigen bis auf 14 Grad.

von dpa

08. Oktober 2020, 06:40 Uhr