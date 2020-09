Milde Temperaturen, reichlich Wolken: Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es ab Mittwochmittag an der Ostsee stürmisch – die kräftigen Windböen sollen erst am Donnerstag abflauen.

von dpa

09. September 2020, 07:59 Uhr