Tiere : Wolf auf Autobahn bei Parchim überfahren

Foto: Julian Stratenschulte

von dpa

22.Sep.2017

Ein Wolf ist auf der A24 bei Parchim überfahren worden. Beamte der Autobahnpolizei fanden das tote Tier nach dem Hinweis eines Autofahrers am Donnerstagabend nahe Parchim auf der Schnellstraße, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Freitag mitteilte. Ein Jäger habe den Kadaver abgeholt. Das tote Tier werde nun im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie in Güstrow untersucht.

