Kriminalität : Wohnungstür in Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg angezündet

Unbekannte haben in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus angezündet.

Neubrandenburg | Die Feuerwehr habe eine Ausbreitung der Flammen am Freitagabend verhindert, teilte die Polizei mit. Während der Brandlegung sei niemand in der Wohnung im vierten Stock gewesen. Um die Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.