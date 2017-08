Bau : Wohnungsbau puscht Baubranche: Öffentlicher Bau zieht an

Wenigstens für die Baubranche in Mecklenburg- Vorpommern herrscht in diesem Jahr eitel Sonnenschein. Die Umsätze lagen im ersten Halbjahr um 18 Prozent über dem Wert des gleichen Vorjahreszeitraums, wie der Landesbauverband am Freitag in Schwerin mitteilte. Das seien «Steigerungsraten so hoch wie lange nicht», konstatierte Verbands-Hauptgeschäftsführer Jörg Schnell. Der Gesamtumsatz der in die Statistik einbezogenen Firmen mit mindestens 20 Beschäftigten summierte sich auf knapp 607 Millionen Euro.