Bau : Wohnungsbau kommt in Schwung: 1737 Wohnungen genehmigt

von dpa

28. Juni 2018, 11:40 Uhr

Der Wohnungsbau in Mecklenburg-Vorpommern nimmt Fahrt auf. Von Januar bis April haben die Bauämter im Nordosten den Bau von 1737 Wohnungen genehmigt - gut 300 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Schwerin mitteilte. An der Spitze bei der Zahl der Baugenehmigungen stehen allerdings weder Rostock noch Greifswald, wo der Bedarf an Wohnungen besonders hoch ist, sondern der Landkreis Vorpommern-Rügen. Dort wurde in den ersten vier Monaten der Bau von 442 neuen Wohnungen genehmigt. In Rostock waren es dem Amt zufolge 300, in Greifswald 56 und in Schwerin 117.